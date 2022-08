Vrachtwagen met stro schiet in brand, chauffeur uit Noordschote voorkomt erger

Door de snelle reactie van de chauffeur kon een grote brand vermeden worden. “Met zijn handelen is veel erger voorkomen. De aanhangwagen is volledig vernield want zowat alles is verbrand of gesmolten. Gelukkig kon de trekker gevrijwaard blijven en is onze chauffeur niet gewond”, reageert Calliau. De man kreeg felicitaties van de Franse brandweer voor zijn slimme en koelbloedige reactie.

De brand zou vermoedelijk veroorzaakt zijn door een weggegooide sigaret. “Het stro was zeer droog en ontbrandt niet zomaar. De brand ontstond bij de achterste strobalen, die liggen niet bij de banden, leidingen of het remsysteem. Volgens onze info is een sigaret de meest plausibele verklaring. Het leven van onze chauffeur wordt zo op het spel gezet”, sluit Calliau af.