Duurzaam op wereldtournee (en vanavond in België): hoe haalbaar zijn de goede voornemens van Coldplay? 

Het voornemen van Coldplay om tijdelijk niet op tournee te gaan in 2019 bij de release van hun plaat "Everyday life", om het klimaat te sparen, werd op gefronste wenkbrauwen onthaald, en niet enkel bij hun grootste fans. Want artiesten leven natuurlijk vooral van de inkomsten uit liveshows.

Voor Coldplay staat de teller volgens muziekmagazine Billboard op meer dan 1 miljard euro inkomsten uit concerten, over hun verschillende tournees heen. Ze behoren tot een select clubje van amper 11 artiesten die die kaap overschreden hebben. Tournee na tournee bereikt Coldplay een groter publiek.

In het Koning Boudewijnstadion vestigen ze met vier concerten een record, want nooit eerder verkocht één artiest in ons land 220.000 tickets. Kleine kanttekening: tijdens deze tournee slaat Coldplay Nederland over, en zakken ook veel noorderburen naar Brussel af. Hoe dan ook: met deze "Music of the Spheres World Tour" speelt Coldplay gemiddeld voor 55.000 mensen per concert, exact de capaciteit van het Koning Boudewijnstadion.