Amerikaanse übercomplotdenker erkent na 10 jaar echtheid schietpartij basisschool Sandy Hook, maar wie is Alex Jones?  

Het is niet de eerste keer dat de excentrieke Jones met het gerecht in aanraking komt. In het verleden werd hij door een rechter al verplicht zich te excuseren tegenover de nabestaanden van het drama in Sandy Hook en de eigenaar van de pizzeria die werd genoemd in het pedofiliecomplot. Zijn naam duikt daarnaast ook op in de hoorzittingen rond de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Sms'en en mails die de commissie via een dagvaarding wil losweken, moeten aantonen dat Trump contact had met Jones en dat die de opstand moest leiden. De InfoWarsoprichter was uiteindelijk wel niet aanwezig bij de rellen.

Na dit proces zullen nog twee rechtszaken volgen. Ook daar moet Jones zich verantwoorden voor zijn complottheorieën rond de schietpartij in Sandy Hook. In deze rechtszaak wordt de schadeclaim bepaald. Woensdag vonden de laatste getuigenissen plaats. De jury is momenteel in beraad. De uitspraak volgt wellicht deze week nog.