Nooit eerder zo weinig inbraken als in 2021

34.140 keer registreerde de politie vorig jaar een inbraak of een inbraakpoging in ons land. Dat zijn er 480 minder dan in het coronajaar 2020. En toen was het cijfer al spectaculair gedaald, met dank aan de lockdown, het vele thuiswerk en het feit dat we minder verplaatsingen konden doen. Vooral in de eerste zes maanden van 2021 waren er "weinig" inbraken, wellicht omdat de coronamaatregelen toen nog altijd nawerkten. In de tweede helft van het jaar werden de inbrekers opnieuw actiever. Maar alles bijeen is er dus toch nog een record gebroken, volgens de politie. Ter vergelijking: in 2019 hadden we nog een kleine 50.000 geregistreerde woninginbraken per jaar, in 2000 waren het er nog meer dan 75.000.