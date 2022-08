Na Sint-Truiden en Genk ook halsbandparkiet gespot in Hasselt

"De vogel die in Kuringen is gespot, hoort waarschijnlijk bij de populatie uit Genk of Sint-Truiden", zegt Stevens. De vogels hebben juist gedaan met broeden en de jonge vogels vliegen dan uit naar verschillende gemeenten. In Limburg zijn ze al op 50 plaatsen waargenomen. "Mensen zijn het nog niet gewoon om dit soort vogels in de vrije natuur te zien, want oorspronkelijk komen ze van India en Centraal-Afrika. Door de opwarming van de aarde hebben de parkieten zich wereldwijd verspreid en hebben ze zich ook in Limburg kunnen vestigen. Of de vogels zich over heel de provincie gaan verspreiden, is moeilijk te voorspellen, want op dit moment gedijen de vogels het liefst in steden en grote stadsparken."