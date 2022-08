Fedasil-centrum in Molenbeek dreigt te verdwijnen: opvang 400 asielzoekers in gevaar

Ook de socio-economische realiteit in Molenbeek staat een centrum waar honderden asielzoekers onderdak moeten krijgen in de weg, klinkt het op het kabinet van Moureaux. “Molenbeek is met haar 100.000 inwoners een erg dichtbevolkte gemeente en we zijn bovendien de tweede armste gemeente van België. Toch vangen we, naast het bestaande Fedasil-centrum, zo’n 500 kwetsbare mensen, zoals dak- en thuislozen, op in verschillende soorten huisvesting.” Een nieuw permanent opvangcentrum kan er dus niet meer bij voor de gemeente.