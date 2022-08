Franse zeiler overleeft 16 uur onder gekapseisde boot op een onstuimige zee dankzij luchtbel en wetsuit

De zeiler, een Fransman van 62, was zondag vertrokken vanuit de Portugese hoofdstad Lissabon. Maandagavond zond hij een noodsignaal uit toen hij in de problemen raakte op zo'n 26 km ten noordwesten van de Sisargaseilanden. Drie helikopters en een reddingsboot vonden zijn boot, de Jeanne Solo Sailor, op zijn kop. Een duiker werd uit een helikopter gewincht om de situatie in te schatten en hoorde de zeiler zachtjes bonken op de binnenkant van de romp van de boot.



Maar de zee was onstuimig en de zon ging onder, waardoor de reddingsoperatie moest worden opgeschoven. Aan de boot werden enorme opzichtige drijfballonnen bevestigd om zeker te zijn dat de zeilboot toch niet zou zinken. Mede dankzij de luchtbel was de boot van 12 meter al die tijd boven gebleven. De hulpdiensten spraken over "een redding die grensde aan het onmogelijke".



BEKIJK - de niet zo evidente reddingsactie: