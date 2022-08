Geslaagde generale repetitie in Riemst van 'Vera', het openluchtspektakel over de Slag van Lafelt

In de voorstelling "Vera: verdwaald op de Slag van Lafelt" wordt de geschiedenis over de veldslag gecombineerd met het persoonlijk verhaal van Vera en haar familie. Het openluchtspektakel wordt opgevoerd op de trappen van de kerk van Herderen.

Gisteravond was er een generale repetitie voor een beperkt publiek. Reginald Vossen, één van de regisseurs, was achteraf tevreden: "De generale repetitie was indrukwekkend, alle acteurs hebben het beste van zichzelf gegeven. We hebben nog even moeten bekijken hoe we het optimaal met het licht moesten doen. En er moeten nog enkele kleine technische punten scherpgesteld worden, zodat we vanaf vrijdag het spektakel kunnen brengen zoals het hoort."