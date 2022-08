Glasgow werpt zich op als filmset, maar geschrapte "Batgirl" is "slag in het gezicht, ook voor winkeliers en bewoners"

Intussen heeft "Batgirl"-hoofdrolspeelster Leslie Grace ook gereageerd op de ingrijpende beslissing van Warner. Grace focust zich vooral op het "harde werk van een ongelofelijke cast en onvermoeibare crew".



In een filmpje op Tiwtter zingt ze subtiel "I will always love you", de klassieker van Whitney Houston. De actrice eindigt haar tweetdraadje - zoals collega's El Arbi en Fallah op sociale media - met de woorden "Batgirl for life".