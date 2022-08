"House of the dragon"-acteur Matt Smith komt naar Heroes Comic Con in Brussel

De Britse acteur Matt Smith komt op 25 september naar Brussel. Hij is een van de gasten op het festival Heroes Comic Con, waar fans van strips, gaming, films, series, cosplay, bordspelletjes en andere popcultuurfenomenen samenkomen. Smith is bekend van series zoals "Doctor Who" en "The crown". Hij speelt ook mee in "House of the dragon", de langverwachte opvolger van de successerie "Game of thrones" die eind deze maand in première gaat.