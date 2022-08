Sociale organisaties roepen Gentenaars op burgemeester te mailen voor beter daklozenbeleid

De hulporganisaties zijn boos omdat ze vorige week ook al actie voerden in Gent en naar eigen zeggen amper gehoor kregen. Toen maakten 70 vrijwilligers bijna 2.000 krijttekeningen op straat in de binnenstad, om het probleem letterlijk zichtbaar te maken. De stad kondigde geen nieuwe maatregelen aan.

De organisaties gaan daarom een stap verder, ze schreven een open brief aan burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) én roepen Gentenaars op via een geprogrammeerde link hetzelfde te doen om het probleem aan te kaarten. "Er is, ook bij de burgers, veel verontwaardiging voor het lakse beleid. We vragen dat de stad duidelijkere keuzes maakt", besluit Goossens.