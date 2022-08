Topman Internationaal Atoomagentschap: "Situatie in enorme kerncentrale van Zaporozje is totaal niet onder controle"

In een interview met het Amerikaanse persbureau AP toont Rafael Grossi, de topman van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zich erg ongerust over de veiligheid van die kerncentrale van Enerhodar, ten zuiden van de stad Zaporozje. Volgens Grossi is de situatie totaal niet meer onder controle en is dat zeer gevaarlijk. "Alle veiligheidsprotocollen voor nucleaire energie zijn in Zaporozje overtreden. Wat daar gebeurt, is extreem ernstig en gevaarlijk", aldus de topman.

Concreet zou het IAEA nauwelijks nog contact hebben met het overgebleven Oekraïense personeel dat nu onder Russische controle staat. "In die buurt is een oorlog aan de gang", luidt het nog. Het Oekraïense leger is daar aan een offensief bezig en de Russen zouden van op het terrein van de kerncentrale raketten afvuren. Ze zouden de centrale gebruiken als een "nucleair schild" omdat de Oekraïners daar niet durven op schieten. Bovendien hebben de installaties in de centrale dringend onderhoud en herstelingen nodig en is niet duidelijk of het materiaal daarvoor beschikbaar is. Ook heeft de IAEA geen zicht meer op de veiligheid van de centrale.