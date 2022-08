Steeds meer internationale toeristen passeren langs camping in Overijse

Hoewel Vlamingen nog steeds de grootste groep kampeerders zijn op camping Druivenland in Overijse, ziet uitbater Herman Reynaerts nu meer internationale klanten die voor een korte tijd verblijven. Omdat ze bijvoorbeeld op doorreis zijn. Zo vertelde hij vanochtend in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel. "Wie zien heel veel Nederlanders, heel veel Duitsers. En we hebben zelfs gasten gehad uit Kirgistan. Ik moest zelfs opzoeken waar dat land ligt (nvdr Centraal-Azië). Maar ook uit Mongolië, Alaska en Australië."

Dat toeristen van zo ver komen is geen toeval, Overijse is namelijk erg goed gelegen. En dus ook camping Druivenland. "We zijn gelegen in de driehoek Leuven-Brussel-Waterloo. Daar valt heel wat geschiedenis en cultuur op te rapen. Zo komen de reizigers een aantal dagen hier naartoe, zo'n twee à drie. Daarna trekken ze richting Brugge of Amsterdam."