Waarborg van 15.000 euro "voor mogelijke reddingsactie of begrafenis" voor wie Mont Blanc wil beklimmen

Er zouden wel meer zogenoemde "pseudo-alpinisten" zijn die de poulaire route via de Goûter uitproberen. Eind juli zou de Franse bergpolitie een vijftigtal van hen aangemaand hebben terug te keren en niet mee te doen aan een "spelletje Russische roulette" zoals Peillex het noemt.

"Ze willen de beklimming doen met de dood in hun rugzak", zegt Peillex. En dus kunnen we maar beter meteen de kosten in rekening brengen voor een reddingsactie of voor een begrafenis, redeneert hij. Meerbepaald gaat het om 10.000 euro voor een reddingsoperatie en om 5.000 voor een begrafenis. "Het is onaanvaardbaar dat de Franse belastingbetaler voor die kosten zou opdraaien," klinkt het.