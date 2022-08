Koekjesfabrikant Lotus bouwt nieuwe fabriek in Thailand

Lotus Bakeries heeft nu een fabriek in Lembeke, bij Kaprijke. Drie jaar geleden opende er al een Amerikaanse fabriek om er voor de lokale markt te produceren. Nu volgt er een nieuwe vestiging in Thailand. "Het is erg centraal gelegen en daardoor kunnen we makkelijk de rest van Azië en zelfs ook Australië en Nieuw-Zeeland bedienen. China is onze snelst groeiende markt", verklaart Boone. In Thailand komen er 3 tot 4 productielijnen. "De grond die we gekocht hebben is groot genoeg om nog verder uit te breiden."