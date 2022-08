Koraalrif herstelt zich in enkele delen van Groot Barrièrerif, maar blijft kwetsbaar

Het Groot Barrièrerif is het grootste koraalrif ter wereld en draagt al decennia het label van Unesco-werelderfgoed. Tegelijk is het het symbool geworden van hoe kwetsbaar onze natuurwonderen zijn. Tot 90 procent van het Barrièrerif, dat zich uitstrekt langs de noordoostkust van Australië, is afgestorven tijdens opeenvolgende massasterftes door de opwarming van het klimaat. De Unesco wilde het vorig jaar op een rode lijst van bedreigd erfgoed zetten, maar dat is door Australië tegengehouden.

Het Australische Instituut voor Mariene Wetenschappen (AIMS) maakt elk jaar een stand van zaken op door middel van luchtbeelden en door duikers aan het werk te zetten. In het noordelijke deel van het rif zou 36 procent van de oppervlakte nu bedekt zijn met koraal, tegenover 27 procent in 2021. Dat gaat dus in tegen aan jarenlange negatieve trend.