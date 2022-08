Landbouwer uit Lo redt hond uit mestput

Toen landbouwer Jens Bulcke deze ochtend in zijn bedrijf in de Hazewindstraat in Lo aan het werk was, ontdekte hij een hond in de mestput. Jens wilde deze week de mestput leegtrekken en deed de put daarvoor gisteren open. “Deze ochtend brachten we alles in gereedheid om de rest van de put te legen. Toen we teruggingen om de pomp aan te zetten, hoorden we gejank van een hond”, vertelt hij.



Toen Jens van dichtbij ging kijken, zag hij een hond in de bruine drek staan. De hond zat volledig onder het vuil en kwam nog net met zijn kop boven water. “We hebben hem er snel uitgehaald en wat schoongemaakt. Gelukkig merkten we het dier op voor we de pomp hadden aangezet, anders had hij het waarschijnlijk niet overleefd”, zegt hij.