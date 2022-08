Man van 18 jaar rijdt in Puurs-Sint-Amands dronken met elektrische step die tot 67 kilometer per uur kan

Woensdagavond merkte een politiepatrouille op de N17 in Puurs-Sint-Amands een elektrische step op die duidelijk veel sneller dan de toegestane 25 kilometer per uur reed. De 18-jarige bestuurder uit Bornem was ook onder invloed van alcohol. Hij had 2.18 promille alcohol in zijn bloed. De step werd in beslag genomen.