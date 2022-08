Minder vracht op schepen kanaal Gent-Terneuzen door droogte, gestremd verkeer aan de sluizen

Op het kanaal Gent-Terneuzen geldt een beperkte diepgang door de aanhoudende droogte. "Dat betekent dat schepen die het kanaal in of uit varen maximum 12,35 meter diep in het water mogen liggen", zegt Johan Bresseleers van North Sea Port. De waterstand is te laag voor diepere schepen. "Normaal gezien is de toegelaten diepte 12,50 meter. Dat lijkt een klein verschil, maar bij grote zeeschepen van 30.000 ton is dat een hele hoop vracht die niet vervoerd kan worden."

North Sea Port voert de maatregel in samen met de waterbeheerders, de voorbije 2 zomers gebeurde dat ook. Schepen die dieper liggen moeten hun vracht verlichten.