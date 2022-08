Mysteries ontrafeld: Welke sporen liet Vincent Van Gogh achter in de Vlaamse Ardennen?

Een paar maanden geleden kwam beeldhouwer Johan Tahon uit Zwalm naar buiten met een nieuw project dat draait rond kunstschilder Vincent Van Gogh, want die wandelde in 1879 blijkbaar rond in de Vlaamse Ardennen. "Van Gogh kwam een zekere dominee Pieterszen opzoeken in Korsele, en die man was mogelijk een soort van mentor voor Van Gogh", was de conclusie van Tahon.

De aandacht van VRT Radio2 was gewekt. Een wereldberoemde kunstenaar, die onder meer in Parijs en Londen woonde, heeft ook een klein gehucht als Korsele bezocht. Waarom is daar niet meer over geweten? Hoe lang is hij er geweest? Zou hij er sporen hebben achtergelaten? Of kunnen we de Vlaamse Ardennen misschien herkennen in een van zijn werken?