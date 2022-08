Mysteries ontrafeld: waarom ligt het Paradijs in Rekkem?

"Mensen die er kwamen wonen na de Eerste Wereldoorlog dachten er een nieuw en beter bestaan uit te bouwen", vertelde Radio2-luisteraar Carine. In de Westhoek was alles verwoest. De mensen van daar vonden werk in Tourcoing of Neuville-en-Ferrain en ze zochten een nieuwe woning dichtbij de grens. In Frankrijk konden ze behoorlijk meer verdienen dan op het platteland in de Westhoek. Zo ontstonden gehuchten zoals het Paradijs."