Mysteries ontrafeld: wie was "klein Peerke", een man van 2,18 meter die begin 19e eeuw in Turnhout leefde?

“Klein Peerke heeft niet meteen iets groots betekend voor onze stad”, vertelt historicus en schepen in Turnhout, Francis Stijnen (CD&V). “Niet zoals bijvoorbeeld de familie Brepols die de boekdrukkunst naar onze stad bracht. Toch blijft zijn verhaal bijzonder en moeten we nadenken hoe we hem kunnen herdenken. We bekijken of we de klompen van klein Peerke ergens in het straatbeeld kunnen zetten of misschien kunnen we een klein Peerke-wandeling uitstippelen. Mocht er in Turnhout binnenkort een straat bijkomen, kunnen we die misschien naar hem vernoemen, maar dan moet het wel een hele lange zijn.”