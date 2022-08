Natuurpunt legt dijken aan in  Honegem om planten en dieren te beschermen tegen droogte

In het gebied leven er onder meer kamsalamanders. Ze zijn vrij zeldzaam in ons land en hebben tot diep in de zomer water nodig om te overleven. "Het is noodzakelijk om poelen te hebben die niet droog komen te liggen. Nu stonden ze in juli al kurkdroog", verklaar De Baere. "Wat nu gebeurt is echt dramatisch. Het water in de waterlopen warmt ook op, waardoor sommige vissoorten verdwijnen. Sommige planten, zoals de watermunt, verbranden gewoon."