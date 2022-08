Eén Nederlander niet langer verdacht van doodslag in zaak verdronken Hakim, wel van schuldig verzuim  

De Nederlander die betrokken is bij de dood van Hakim Mutyaba tijdens de Gentse Feesten en overgeleverd is aan ons land, wordt niet langer verdacht van doodslag. Er is alleen nog sprake van schuldig verzuim. Hij zou toegekeken hebben hoe een andere Nederlander Hakim in het water gooide aan de Lousbergskaai. De man kon niet zwemmen en verdronk. De verdachte die de feiten zou gepleegd hebben, zit nog in Nederland in de cel en verzet zich tegen zijn overlevering.