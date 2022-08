Nieuwe technologie herstelt bepaalde functies van cellen en organen na de dood bij varkens

Onderzoekers van de Amerikaanse Yale University hebben nu echter ontdekt dat een massaal en permanent uitvallen van cellen niet noozakelijk zo snel moet gebeuren.

"Alle cellen sterven niet onmiddellijk, het gaat meer om een langdurige reeks van gebeurtenissen", zei David Andrijevic. "Het is een proces waarin je kan ingrijpen, dat je kan stoppen en waarbij je sommige functies van de cellen kunt herstellen."

Andrijevic is een onderzoeker aan de Yale School of Medecine en een mede-hoofdauteur van de studie over het experiment.

Dat bouwt voort op een eerder project onder leiding van Yale, waarbij de onderzoekers de bloedcirculatie en bepaalde celfuncties konden herstellen in de hersenen van dode varkens. Ze gebruikten daarvoor een speciaal ontworpen beschermende vloeistof die ze BrainEx noemden.

"Als we in staat waren bepaalde celfuncties te herstellen in een dood brein, een orgaan waarvan geweten is dat het het meest vatbaar is voor ischemie (onvoldoende bloedtoevoer), dan veronderstelden we dat we iets dergelijks zouden kunnen bereiken in andere vitale, transplanteerbare organen", zei Nenad Sestan, een professor aan Yale wiens labo de leiding had over beide studies.