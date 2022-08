Nog eens drie schepen met graan vertrekkensklaar in Oekraïense havens

De Turkse minister van Defensie heeft vandaag overleg gepleegd met de Oekraïense regering. Volgens Akar vaart zeer binnenkort ook een leeg schip naar Oekraïne, na inspectie in de haven van Istanbul. Alle scheepvaart verkeer van een naar Oekraïne vaart via de Bosporus, en het graanakkoord bepaalt dat Turkije verantwoordelijk is voor de inspectie van die schepen, om na te gaan dat die geen wapens vervoeren.

Vorige maandag is een eerste vrachtschip met graan vertrokken uit Odessa. De Razoni, die onder de vlag van Sierra Leone vaart, is eergisteren geïnspecteerd aan de Bosporus, waarop het is kunnen doorvaren naar Libanon.

Eigenlijk is het de bedoeling dat er dagelijks een schip met graan uit Oekraïne vertrekt.