OESO: jaarlijks doel 100 miljard dollar klimaatfinanciering niet bereikt in 2020

Het bedrag van 83,3 miljard dollar is een stijging van 4 procent in vergelijking met 2019, maar wel 16,7 miljard dollar minder dan de voorziene doelstelling van 100 miljard dollar klimaatfinanciering, dat in het akkoord van Parijs in 2015 werd bevestigd en verlengd. Vanaf 2025 zou dat bedrag bovendien moeten stijgen tot meer dan 100 miljard dollar. Een rapport van de OESO uit oktober 2021, dat gebracht werd in voorbereiding op de COP26 in Glasgow, liet eerder al blijken dat de kaap van 100 miljard niet bereikt zou worden.

Zowat 68,3 miljard dollar komt uit publieke financiering en 13,1 miljard dollar is afkomstig van privéfinanciering, hoewel dat aandeel vermindert. De klimaatfinanciering gebeurt hoofdzakelijk via het uitkeren van leningen. De middelen worden volgens OESO grotendeels gebruikt om de klimaatopwarming te beperken, via investeringen in energie of transport bijvoorbeeld. Een steeds groter aandeel wordt weliswaar gebruikt voor de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering, bijvoorbeeld in de landbouw, bosbouw of visserij.