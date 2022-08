Ondanks lage waterstand kan je blijven kajakken in de Maas

Rotsen steken uit het wateroppervlak in de Maas, een teken dat het waterpeil erg laag staat. Toch wordt er nog volop gekajakt, in tegenstelling tot op de Ourthe. “Het water staat hier de laatste jaren altijd zo laag in juli en augustus,” zegt Koen Heemskerk van Kajak Maasland, een kajakverhuurbedrijf aan de Maas, "maar er is altijd nog voldoende water om te kajakken.”