Ook visvijvers in Zonhoven in problemen door droogte: "Al bijna 400 kilogram aan vis verloren"

Een probleem dat ze proberen te verhelpen door de vijvers extra te beluchten. "We kunnen geen extra water toevoegen, extra lucht bijvoegen is het enige wat kan. Grondwater pompen bijvoorbeeld heeft ook al geen nut, want de oppervlakte van onze vijvers is veel te groot. Om een centimeter extra water te krijgen, moet je onmogelijk veel pompen, daar kunnen we niet aan beginnen."