Vechtpartij tussen families in Blaarmeersen: twee agenten gewond,  verdachten gearresteerd

Er zijn dit voorjaar en deze zomer al verschillende incidenten geweest aan het Gentse recreatiedomein. Ze gebeurden altijd in de zwem- en strandzone waar bij mooi weer veel mensen samenkwamen. De stad Gent en uitbater Farys voerden de veiligheidsmaatregelen er de voorbije weken al op. Zo is de bewaking opgevoerd en is er ook meer politieaanwezigheid. Het is de eerste keer deze zomer dat er een incident plaatsvindt buiten de bewaakte zone.