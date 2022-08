Politie van Tongeren waarschuwt voor malafide mails en sms'jes

Tijdens de coronacrisis nam de cybercriminaliteit sterk toe. Maar ondanks de vele waarschuwingen van de afgelopen jaren laten nog altijd veel mensen zich vangen, omdat ze reageren op malafide mails en sms'jes.

"Het is een fenomeen dat nog altijd in opmars is", vertelt korpschef Geert Luypaert van de politiezone Tongeren-Herstappe. "En de afgelopen dagen kregen wer er weer opvallend meer meldingen over binnen. Alerte burgers die merken daar ze valse berichten kregen en anderen daarvoor willen waarschuwen. Maar ik ben ervan overtuigd dat er toch nog veel mensen zijn die nu wel zijn opgelicht."