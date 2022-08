Politiezone Brussel West pakte dit jaar al 171 verdachten van drugshandel op

Drugshandel is al langer een probleem in de Brusselse politiezones. Die brengt ook vaak geweld en overlast met zich mee. Tussen september en juli werden alleen in de politiezone Brussel West veertien schietpartijen plaats, die vermoedelijk verband houden met het drugsmilieu. Begin dit jaar stelde de politiezone nog een Actieplan verdovende middelen op. Er werden gerichte controles en diepgaande gerechtelijke onderzoeken uitgevoerd. Hiervoor werd de samenwerking met het Brusselse parket en de verschillende gemeenbesturen opgevoerd. En dat werpt nu zijn vruchten af.