Oekraïense regeringsbron over minister Lahbib: "Geen enkele garantie dat bezoek Kiev mogelijk is"

"Het standpunt van Oekraïne is niet veranderd", zo klinkt het bij onze bron. "Onze minister van Buitenlandse Zaken heeft in zijn brief geen enkele garantie gegeven dat het bezoek aan Kiev in dit stadium mogelijk is. Wij verwachten nog steeds dat België uitleg geeft over de Krim-reis, die tot nu toe is uitgebleven."