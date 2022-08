Sint-Truiden dient aanvraag in voor  bescherming Brustempoort: "Belangrijke historische waarde als middeleeuwse stadspoort" 

Sint-Truiden wil de ondergrondse restanten van de Brustempoort bewaren voor de toekomst en de site opnieuw toegankelijk maken voor het publiek. Daarom dient de stad een aanvraag in tot bescherming. De Brustempoort was een van de belangrijkste middeleeuws stadspoorten en is de enige die vandaag nog overblijft.