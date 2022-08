Oostende plaatst extra vuilbakken en fietsenstallingen voor tweede concert van Rammstein

Gisteren lokte het eerste treden van Rammstein meer dan 50.000 mensen naar Oostende. Alles verliep vrij vlot en er vonden geen grote incidenten plaats. Desondanks vond de stad Oostende na een evaluatie dat een aantal details toch beter konden verlopen. “Het concert was een vuurproef voor onze stad. Het vond plaats op een nieuw terrein in een nieuwe wijk met kleppers van formaat. We kregen een aantal kleine opmerken die we onmiddellijk willen meenemen”, vertelt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).



De organisatoren van het concert hadden toeschouwers gevraagd om met de fiets te komen. Massaal veel mensen gingen in op die vraag, waardoor er heel veel fietsverkeer was. “Deze avond zal de politie het fietsverkeer beter stroomlijnen. We plaatsen ook extra fietsenstallingen”, vertelt Tommelein. De stad voorziet ook extra vuilbakken in de wijk rond het optreden, want veel passanten gooiden hun afval in de straten en tuinen van de buurtbewoners.