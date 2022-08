Muurschilderingen, bladgoud en grote kroonluchter: troonzaal in sprookjesachtig kasteel Neuschwanstein weer open

In het zuiden van Duitsland is de Troonzaal van het beroemde kasteel Neuschwanstein weer open na renovatie. Het sprookjesachtige ridderslot van de Beierse koning Ludvig II is een van de meest bezochte kastelen in Europa. Walt Disney gebruikte het stulpje van Ludvig II ook als inspiratiebron voor het kasteel van Doornroosje in Disneyland California.