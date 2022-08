Nog eens twee graansilo's ingestort in haven van Beiroet, net nu daar de explosie van twee jaar geleden herdacht wordt

Toch is er wat graan blijven liggen, omdat de stabiliteit van het gebouw anders in het gedrang kwam. Dat graan is beginnen te fermenteren en is door de zomerhitte in brand geschoten. De overheid had vorige week al gewaarschuwd dat de silo's elk moment konden instorten.



Afgelopen zondag was het zover en stortte een eerste silo in. Nu zijn nog eens twee extra silo's bezweken, met een mogelijk giftige stofwolk als gevolg.