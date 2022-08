Ontploffingen op twee verschillende plaatsen in Antwerpen afgelopen nacht: mogelijke link met drugsmilieu

Buurtbewoners in Antwerpen zijn vannacht wakker geschud door twee ontploffingen op verschillende plaatsen. "Rond kwart na drie kregen we een melding van in de Volkstraat, om twintig voor vier gebeurde hetzelfde op de Turnhoutsebaan in Deurne", zegt Kristof Aerts van parket Antwerpen. "We bekijken of het over dezelfde explosieven gaat, maar voorlopig zijn er twee verschillende onderzoeken opgestart door de federale gerechtelijke politie."