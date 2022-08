Verdacht telefoontje en bommelding bij Bosch in Tienen, parket voert onderzoek

"Woensdagavond rond 22 uur is er een telefonische melding binnengekomen bij de portier", vertelt Peter De Troch, woordvoerder bij Bosch in Tienen. "De melding was van die aard dat die voor de nodige onrust kon zorgen en daarom hebben we besloten om de site te evacueren. De gebouwen en de burelen zijn doorzocht en vanmorgen om 5 uur is alles weer vrijgegeven.

Dinsdag was er ook een "echte" bommelding en daarom is het parket ook een onderzoek gestart. "We hebben geen enkele aanwijzing van waar de meldingen zouden komen", zegt Peter De Troch nog. In juni waren er ook twee kleine brandjes bij Bosch , maar die hebben volgens de woordvoerder niets te maken met de andere feiten.