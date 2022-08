Elke dag krijgen 34 fietsers een verkeersboete: wat mag er wel en niet op de fiets?

De fietsersbond vindt het goed dat ook fietsers gecontroleerd worden of zij de regels respecteren. Maar de bond vraagt zich wel af of fietsers altijd even zwaar beboet moeten worden als autobestuurders.

"Wij zijn vragende partij om een maatschappelijk debat te voeren over de limieten van de boetes die uitgedeeld worden aan fietsers. Op dit moment is het zo dat als je als fietser betrapt wordt met een gsm in je hand, je eenzelfde hoge boete krijgt als een automobilist of een vrachtwagenchauffeur. Wij vragen om een boete te geven die in lijn ligt met het risico dat veroorzaakt wordt door het niet respecteren van de regels." Dat gaat ook over alcohol,