Centrale verwarming van aantal flats in Zemst slaat op hol: "Radiatoren staan heet, hoewel thermostaat uit staat"

Intussen raakt het geduld van het gemeentebestuur van Zemst, dat bouwheer is van het project, stilaan op. "De appartementen zijn nu al drie jaar in gebruik, maar het geheel is door de problemen met de verwarming nog altijd niet opgeleverd", zegt Lauwers. "Volgende week zal er opnieuw een technische ploeg langsgaan. Hopelijk kan die de problemen definitief oplossen. We houden intussen de vinger aan de pols bij de bewoners. En we blijven ook in contact met de aannemer. Voor hem is dit ook een vervelende situatie, die hij zo snel mogelijk opgelost wil zien", besluit de schepen.