Viktor Orbán geeft Amerikaanse conservatieven les over hoe ze liberalisme moeten bevechten

Ook zijn visie op de oorlog in Oekraïne is opmerkelijk. "Zonder Amerikaans-Russische gesprekken zal er in Oekraïne nooit vrede zijn." Dat betekent volgens Orbán dat nog meer mensen zullen lijden en nog meer economische schade.

"Ik kan jullie alleen maar zeggen dat alleen sterke leiders in staat zijn om vrede te bewerkstelligen. We hebben in de buurt van Oekraïne dringend sterke leiders nodig die in staat zijn een vredesakkoord te sluiten."

Deze sneer naar de Europese leiders wordt gevolgd door ondubbelzinnige kritiek op de Amerikaanse leiders. "We hebben een sterk Amerika met een sterke leider nodig." Versta: huidig president Joe Biden is geen sterke leider en het is aan CPAC om een sterke leider naar voren te schuiven.