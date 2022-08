VN-experts vinden bewijzen voor betrokkenheid Rwanda in oorlog in Oost-Congo

Het conflict in Oost-Congo sleept al decennia aan en is mede het gevolg van de volkenmoord van 1994 in Rwanda. Die leidde tot een massale vluchtelingenstroom van Rwandese Hutu's, die vreesden voor hun leven na de machtsovername door de Tutsi's in Kigali.

Het regime van Paul Kagame beschouwt de Hutu-vluchtelingen in Oost-Congo als een permanente bedreiging en gebruikt dat als voorwendsel om tussenbeide te komen in het sowieso al instabiele Congo, waar de regering in Kinshasa vooral in machteloosheid lijkt te grossieren.

Meegenomen is dat allerlei lokale krijgsheren zich met de steun van Rwanda tegoed kunnen doen aan de bodemrijkdommen in Oost-Congo. Op die manier verzekeren ze zich van de nodige inkomsten om wapens aan te kopen en hun macht te bestendigen. En zo lijkt het conflict in Oost-Congo uitzichtlozer dan ooit.