Millennia-oude menselijke voetsporen per toeval gevonden op schietterrein Amerikaanse luchtmacht

Het is nu moeilijk voor te stellen in een kurkdroge woestijn met temperaturen die oplopen tot meer dan 40 graden Celsius, maar 12.000 jaar geleden was het hier een drassig moeras. "Aan de sporen te zien liepen de mensen in ondiep water", legt Duke uit. "Het zand vulde hun voetsporen snel op, zoals je zou verwachten als je op het strand loopt. Maar onder het zand zat een laagje modder dat de sporen mee heeft bewaard."

Volgens de eerste bevindingen zijn de stappen vermoedelijk meer dan 12.000 jaar oud. Ze dateren dus ongeveer uit dezelfde tijd van de andere site vlakbij. Mogelijk - speculeren de onderzoekers - gaat het om voetafdrukken van de bewoners van die Wishbone-site slechts 800 meter verderop. "We gaan nu na of er nog iets van organisch materiaal is achtergebleven in de voetafdrukken, zodat we ze nog preciezer kunnen dateren."

FOTO - Duke toont de voetsporen aan enkele bezoekers: