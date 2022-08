Vogelgriep blijft rondgaan bij kustvogels: vooral meeuwen worden nu getroffen en de piek moet nog komen

Nu lijken de meeuwen aan de beurt. "De jonge meeuwen hebben nu het nest verlaten en komen in grote groepen samen", zegt Vervaeke. "De infectie kan zo gemakkelijk doorgegeven worden. We verwachten de komende weken en dagen een grote sterfte bij de meeuwen die dit jaar geboren zijn en bij de volwassen meeuwen. Momenteel gaat het om een tiental dode vogels per dag."

Net over de grens in Nederland lijkt de situatie voorlopig al erger. Op sommige Zeeuwse stranden spoelen veel dode vogels aan. Op het strand van Walcheren in Zeeland zijn dinsdag alleen al 250 dode vogels geteld. Ook daar gaat het mogelijk om de vogelgriep. De piek bij ons wordt met wat vertraging verwacht.