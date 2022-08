Vrachtschip vaart tegen brug in Schoten: zowel scheepvaart- als autoverkeer onderbroken

Deze middag is een vrachtschip tegen een brug gevaren op het kanaal Dessel-Schoten, in Schoten. Het ongeval gebeurde toen 2 pleziervaartuigen de brug gepasseerd waren. Op dat moment ging de brug opnieuw dicht en het vrachtschip dat er ook nog aankwam, kon niet meer op tijd stoppen.

Het beweegbare deel van de brug staat nu scheef. Daardoor geraakt die niet meer helemaal gesloten. De Vlaamse Waterweg onderzoekt nog hoe snel dat kan hersteld worden.

Het scheepvaartverkeer ligt momenteel stil. Normaal varen op dit deel van het kanaal zo'n 10 schepen per dag. Er kan ook geen verkeer meer over de brug. Dat is de Wezelsebaan in Schoten.