Wegenwerken aan N42 zullen vrachtwagens door het centrum van Brakel sturen

Door werken aan de gewestweg N42 in Geraardsbergen en Herzele zullen grote vrachtwagens vanaf volgende week via een omleiding door het centrum van Brakel moeten rijden. Maar de gemeente verwacht dat de omleiding niet tot veel verkeershinder zal leiden. "Aangezien we nog steeds in een verlofperiode zitten, zullen de gevolgen wellicht beperkt blijven", zegt schepen Sabine Hoeckman (Open VLD).