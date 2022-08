Werken op de werf van Borealis nog altijd stil door onderzoek naar mensenhandel

Het chemiebedrijf Borealis gaat de werken op de werf in Kallo in de Waaslandhaven nog niet heropstarten, door het lopende onderzoek naar mensenhandel op de site. Tientallen buitenlanders zouden er onder slechte voorwaarden aan het werk gezet zijn. Om dat te onderzoeken, had Borealis de werken voor 3 dagen laten stilleggen. Dat wordt nu verlengd om genoeg tijd te nemen voor het onderzoek en extra maatregelen rond het naleven van de sociale wetgeving.