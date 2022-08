West-Vlaamse gelegenheidsband "Het Beste van 't Westen" repeteert voor Festival Dranouter

In De Casino, een concertzaal in Sint-Niklaas, is de voorbije twee dagen druk gerepeteerd voor een bijzonder project op het muziekfestival Dranouter komend weekend: "Het Beste van 't Westen". Dat is een gezamenlijk concert van Flip Kowlier, Brihang, Wannes Cappelle, Wim Willaert en Wim Opbrouck.