Wilrijk telt deze zomer 10 cinemastraten: eerste filmavond was een succes

Gisteren vond de eerste filmavond plaats. De inwoners van Wilrijk konden in de Vaderlandstraat naar de film Peter en de draak kijken. Zaterdagavond 6 augustus wordt de film The United States vs Billy Holiday in de Schuurveldlaan vertoond. In totaal staan er 10 films op het programma waaronder blockbusters zoals Rocketman en Encanto.